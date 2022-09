Milano, 8 set. (LaPresse) – “Rispetto alla destra che si è unita, ci sono tre proposte diverse” nel centrosinistra. “Il terzo polo, in realtà è il quarto polo nei sondaggi, ha deciso di non combattere la partita e sostanzialmente fa campagna contro di noi. Stessa cosa per i Cinquestelle. Avendo noi fatto una coalizione ed essendo gli unici che possono contendere la vittoria alla destra, siamo gli unici che stanno combattendo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital.

