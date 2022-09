Milano, 8 set. (LaPresse) – “Il nostro Paese ha un sistema elettorale che è diventato molto maggioritario, questo è il vero guaio. La sostanza è che il grande rischio è che il centrodestra abbia un’affermazione molto molto maggioritaria, il che vuol dire con numeri tali da cambiare la Costituzione da soli. Questo è il motivo per cui ho chiamato gli italiani al voto utile. Tutti gli altri voti sono voti che nei collegi uninominali non hanno altro effetto se non aiutare la destra. Questo è l’allarme che ho dato. Il rischio è che chi vince prenda il 70% dei seggi con il 43% dei voti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital. Quali punti della Costituzione sono a rischio? “Dico che non c’è nulla di anti-democratico. Lancio l’allarme perché la legge elettorale viene letta solo sulla parte proporzionale. Uno deve decidere con una logica molto maggioritaria”, ha aggiunto.

