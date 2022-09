Roma, 8 set. (LaPresse) -Riformare il reddito di cittadinanza, con più netta distinzione fra interventi di contrasto alla povertà e interventi finalizzati all’occupabilità, rafforzandone le condizionalitàE’ una delle proposte di Confcommercio ai partiti politici in vista delle elezioni. In generale, sul fronte degli ammortizzatori sociali, si chiede di “Proseguire il confronto sulla sostenibilità contributiva per le imprese del terziario degli ammortizzatori sociali riformati, con applicazione del principio di bonus-malus sulla contribuzione ordinaria, condizionare ad una proattiva ricerca di occupazione la fruizione di indennità economiche di sostegno al reddito (per disoccupazione o attivazione di ammortizzatori sociali), rafforzare le misure volte alla riqualificazione professionale dei lavoratori (upskilling e reskilling), come previsto dal PNRR, anche per tenere conto della doppia transizione ecologica e digitale in atto (c.d. mercato del lavoro “transizionale”)”.

