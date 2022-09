Milano, 8 set. (LaPresse) – “Volendo essere un po’ spiritoso nel salutare un caro amico, non sono stato capito nelle mie reali intenzioni” e “sono anzitutto contento per la nomina di Oscar; ho molta stima di lui, lo conosco da tempo e penso possa dare buoni consigli al Papa”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, al termine della celebrazione che ha aperto l’anno pastorale meneghino in Duomo. Il riferimento è alle polemiche seguite al suo saluto rivolto la scorsa settimana al neo cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como.

