Torino, 8 set. (LaPresse) – “Se Inzaghi ha la totale fiducia del club? Ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro. Sa gestire benissimo la squadra e sa allenarla molto bene”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Beppe Marotta in una intervista ai microfoni di Sky Sport all’indomani della sconfitta interna in Champions League contro il Bayern Monaco. “Ci vuole maggiore accortezza e motivazione da parte di tutti, sia da parte dell’area tecnica che dei giocatori, indossare questa maglia è un peso non indifferente – ha proseguito – Dobbiamo onorarla nel migliore dei modi. La stagione è appena iniziata, questi errori non possono far altro che portare qualcosa di positivo per il futuro”.

