Torino, 8 set. (LaPresse) – “Dopo un rimbalzo nella prima metà del 2022, dati recenti indicano un sostanziale rallentamento della crescita economica dell’area euro, con un’economia che dovrebbe ristagnare nel corso dell’anno e nel primo trimestre del 2023”. Lo riporta la Banca centrale europea aggiungendo che “i prezzi molto elevati dell’energia stanno riducendo il potere d’acquisto e, sebbene le strozzature dell’offerta si stiano attenuando, continuano a limitare l’attività economica. Inoltre, la situazione geopolitica avversa, in particolare l’aggressione ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, sta pesando sulla fiducia delle imprese e dei consumatori”. Queste prospettive, precisa, si riflettono sulle stime sulla crescita dello staff della Bce che le ha “notevolmente riviste al ribasso per il resto dell’anno in corso e per tutto il 2023”. Ora si prevede che il Pil dell’Eurozona crescerà del 3,1% nel 2022, dello 0,9% nel 2023 e dell’1,9% nel 2024.

