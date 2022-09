Milano, 7 set. (LaPresse) – La vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, ha invitato gli ucraini che si trovano ancora nei territori occupati vicino all’impianto nucleare di Zaporizhzhia, a lasciare le loro case e spostarsi in zone controllate del Paese. Lo riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che Vereshchuk ha detto che le forze russe stanno “tenendo in ostaggio non solo lo staff della centrale” ma anche i residenti.

