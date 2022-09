Milano, 7 set. (LaPresse) – Una grande Italia batte la Francia per 3-2 e si qualifica per le semifinali ai Mondiali maschili di Volley. Questi i parziali per i ragazzi di De Giorgi: 24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-13. In semifinale l’Italia affronterà ora la vincente di Slovenia-Ucraina, in campo questa sera alle 21.

