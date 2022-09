Washington (Usa), 7 set. (LaPresse) – Oggi Barack e Michelle Obama faranno ritorno alla Casa Bianca. Ospiti del presidente Joe Biden e della first lady Jill, l’ex presidente e l’ex first lady presenzieranno alla cerimonia di presentazione dei loro ritratti ufficiali, che entreranno a far parte della collezione della Casa Bianca. La cerimonia avrà inizio alle 13.30 (le 19.30 in Italia).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata