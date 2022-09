Washington (Usa), 7 set. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno le prove di deportazioni forzate di centinaia di migliaia di ucraini, “compresi i bambini”, in regioni talvolta remote della Russia. Lo ha detto l’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield all’emittente NPR. “Vengono interrogati, detenuti, deportati con la forza. Alcuni vengono inviati nelle regioni più orientali, vicino al confine nordcoreano”, ha detto. Una tattica “per annientare ogni resistenza”, ha aggiunto. L’ambasciatrice chiede che l’Onu e le organizzazioni per i diritti umani abbiano accesso ai campi in cui sono detenuti gli ucraini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata