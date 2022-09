Milano, 7 set. (LaPresse) – Il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, propone di tenere il 4 novembre prossimo, Giornata dell’unità nazionale, il referendum per l’annessione del Donbass e dei territori occupati in Ucraina. A dirlo il segretario del Consiglio generale di Russia Unita, Andrei Turchak. “È corretto tenere referendum in Donbass e nei territori liberati il 4 novembre”, ha detto secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Turchak ha definito il voto in questa data simbolico.

