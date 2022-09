Roma, 7 set. (LaPresse) – “La Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina, ma sta cercando di porvi fine”. Lo ha detto il presidente russo Valdimir Putin parlando all’Eastern Economic Forum (Wef). Il leader, citato dalla Tass, ha affermato che i combattimenti in Ucraina vanno avanti dal 2014.

