Milano, 7 set. (LaPresse) – I nuovi bombardamenti hanno danneggiato una linea elettrica di riserva tra la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e una vicina centrale termica. Lo comunica l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in una nota, “sottolineando ulteriormente i rischi significativi per la sicurezza nucleare dell’impianto”. “L’incidente verificatosi ieri non ha avuto un impatto immediato sull’attuale attività della centrale in quanto già due giorni fa era stata scollegata dalla rete elettrica quando un’altra linea di riserva è stata interrotta per spegnere un incendio”, si legge. “Ma il danno alla linea 750/330 kilovolt (kV) ha dimostrato ancora una volta le difficoltà e le vulnerabilità che la centrale sta affrontando quando si tratta di alimentatori esterni”.

