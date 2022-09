Milano, 7 set. (LaPresse) – La Guardia di Finanza di Milano sta dando esecuzione all’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Milano nei confronti di 13 persone indagate per associazione a delinquere e frode fiscale: le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di scoprire una maxi frode fiscale tramite un giro di fatture false per un totale di 1,8 miliardi di euro. A essere coinvolte sarebbe una rete di aziende italiane ed estere della Gdo per un complessivo di 15 società.

