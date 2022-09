Roma, 7 set. (LaPresse) – Sono 18 gli indagati per l’incendio che distrusse il grattacielo di via Antonini a Milano e la Torre dei Moro il 29 agosto 2021. Secondo le indagini, i cui esiti sono stati comunicati- come si legge in una nota del procuratore Marcello Viola e dell’aggiunto Tiziana Siciliano – a 15 dei 18 indagati tra costruttori-commissionari della costruzione, committenti dell’opera, venditori degli appartamenti, tecnici incaricati, produttori, distributori e installatori dei materiali andati a fuoco, due vigili del fuoco autori del certificato antincendio rilasciato per il palazzo nel 2011, sono stati accusati di reato di disastro colposo per “aver concorso ai vizi di progettazione e di realizzazione degli esterni della costruzione e alla scelta dei pannelli di riferimento delle vele del palazzo, responsabili dell’incontrolabile propagazione dell’incendio”, si legge nella nota.

