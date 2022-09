Bruxelles, 7 set. (LaPresse) – “Il consumo di gas è diminuito del 14% tra marzo e maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. I livelli di stoccaggio del gas potrebbero raggiungere il 90% entro novembre. Anche l’accelerazione dell’adozione di misure di efficienza energetica e l’aumento dell’adozione delle energie rinnovabili devono continuare a pieno ritmo per ridurre il consumo di combustibili fossili. Stiamo superando le nostre divisioni. E ora, finalmente, è anche possibile intervenire per limitare il prezzo del petrolio e del gas russi e per trovare il modo di intervenire sul mercato energetico per disaccoppiare i prezzi dell’elettricità e del gas”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Bruegel Annual Meetings.

