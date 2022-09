Bruxelles, 7 set. (LaPresse) – Nella riunione degli ambasciatori Ue di oggi la proposta dell’Italia di introdurre un price cap al gas come misura generalizzata di carattere temporaneo per tutto il gas importato nell’Ue (e non limitata quindi al gas russo) “è stata apertamente sostenuta da alcune delegazioni mentre altre hanno mostrato interesse e chiesto approfondimenti”. Lo riferisce una fonte diplomatica Ue.

