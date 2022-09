Bruxelles, 7 set. (LaPresse) – La prima misura che proponiamo è il “risparmio intelligente di elettricità. Ciò che è cambiato è che l’approvvigionamento energetico globale è scarso. Ciò richiede una riduzione intelligente della domanda. Serve una strategia per appiattire i picchi che guidano il prezzo dell’elettricità. Proporremo un obiettivo obbligatorio per la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di punta. E lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per raggiungere questo obiettivo”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Palazzo Berlaymont.

