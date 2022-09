Roma, 7 set. (LaPresse) – La bicamerale sul presidenzialismo proposto da Meloni? “Noi siamo aperti a discutere, speriamo dalla maggioranza e non dall’opposizione, ma noi siamo contro il presidenzialismo, non perchè io lo consideri come un pericolo per la democrazia. Con un paese come il nostro, dare in mano tutto il potere a una persona la trovo una scelta superficiale e sbagliata. E’ modo per far finta di risolvere il problema, ci opporremmo in tutto i modi se fosse proposto”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Rtl.

