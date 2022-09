Bruxelles, 7 set. (LaPresse) – “Le elezioni negli Stati membri devono davvero essere rispettate. Sarà del tutto inappropriato che l’Ue inizi a prendere posizione sui risultati delle elezioni. Quindi non è questo ciò che l’Europa fa, l’Europa non discute o specula sui risultati elettorali”. Così un alto funzionario Ue in vista della riunione dell’Eurogruppo di venerdì a Praga, rispondendo a una domanda sulle possibili ricadute economiche e politiche in Ue di una vittoria della destra in Italia.

