Milano, 7 set. (LaPresse) – I vaccini aggiornati sono raccomandati in via prioritaria a coloro “che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo” e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo”. È quanto si legge nella circolare della Direzione generale della prevenzione del ministero della Salute.

