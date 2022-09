Roma, 7 set. (LaPresse) – Dopo che il Consiglio dei ministri domani esaminerà l’ammontare delle risorse da destinare al decreto aiuti-energia sarà “necessario” un passaggio parlamentare per l’autorizzazione a utilizzare il miglioramento dei saldi fiscali per finanziare le misure. È quanto si apprende da fonti di Governo. Dopo l’ok del Parlamento si terrà un nuovo Consiglio dei ministri per l’adozione del decreto. In ogni caso, sottolineano fonti Mef a LaPresse, non ci sarà uno scostamento di bilancio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata