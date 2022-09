Milano, 6 set. (LaPresse) – “Esprimiamo profonda gratitudine al Santo Padre per la grande disponibilità ad anticipare l’orario della sua visita pastorale a Matera a conclusione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, in una giornata particolarmente importante per il nostro Paese, chiamato a disegnare, attraverso il voto, il suo futuro”. Così il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, commenta la variazione del programma di domenica 25 settembre, diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata