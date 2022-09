Washington (Usa), 6 set. (LaPresse) – Un giudice del New Mexico ha ordinato che Couy Griffin, fondatore ‘Cowboys for Trump’, venga rimosso dalla sua posizione di commissario di contea, per il suo ruolo nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Ad inizio anno era stato condannato per violazione di domicilio. La sentenza è storica perché è la prima volta che un funzionario eletto viene rimosso dall’incarico per la sua partecipazione o sostegno all’assalto al Campidoglio. E’ la prima volta che un giudice ha formalmente stabilito che gli eventi del 6 gennaio 2021 sono stati una “insurrezione”.

