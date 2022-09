Milano, 6 set. (LaPresse) – Rafa Nadal è fuori dagli Us Open. Il maiorchino, testa di serie numero 2 e 22 volte campione Slam, è stato eliminato da Frances Tiafoe negli ottavi dello Slam in corso sui campi in cemento di New York. Lo statunitense, numero 26 del ranking Atp e testa di serie numero 22 del torneo, si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3 in 3 ore e 32 minuti di gioco e nei quarti affronterà il russo Andrey Rublev.

