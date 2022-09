Torino, 6 set. (LaPresse) – Si ferma ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open, ultimo Slam della stagione. L’azzurro ha perso in tre set contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (4) in due ore e 37′ di gioco. Per il tennista numero 7 del ranking mondiale si tratta della prima semifinale in carriera a Flushing Meadows. Ruud attende adesso il vincente della sfida tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov.

