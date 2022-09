Milano, 6 set. (LaPresse) – Sono state annunciate le prime nomine del nuovo governo britannico guidato dalla neo-premier Liz Truss. La prima nomina è quella di Therese Coffey, scelta come ministra della Sanità e vicepremier. Coffey è fra le più strette alleate di Truss e ha presieduto la sua campagna per diventare leader dei Tories. Come cancelliere dello scacchiere è stato scelto invece Kwasi Kwarteng, che sarà incaricato delle finanze del Paese proprio mentre l’aumento del costo dell’energia mette in difficoltà cittadini e aziende. Come ministro degli Esteri è stato scelto invece James Cleverly, ex ministro dell’Istruzione sotto Boris Johnson.

