Palermo, 6 set. (LaPresse) – Non aveva perso tempo Francesco Luppino, considerato il braccio destro di Matteo Messina Denaro, scarcerato eccellente che dopo aver scontato l’ultima condanna per mafia si era subito rimesso al lavoro per ricostruire la rete di relazioni e affari illeciti nel trapanese, partendo dalla sua roccaforte di Campobello di Mazara. Questa notte è tornato in carcere, colpito da una delle 35 misure cautelari firmate dal gip di Palermo su richiesta del pollo di magistrati della Dda. I carabinieri del Ros lo hanno prelevato dalla sua abitazione nel suo feudo trapanese. Gli investigatori hanno accertato che già subito dopo la scarcerazione, avvenuta tre anni fa, Luppino era tornato al timone della famiglia di Campobello di Mazara. Già protagonista in passato di importanti dinamiche riguardanti i rapporti dell’area trapanese con esponenti di vertice delle famiglie palermitane secondo quanto scrive il gip “sarebbe gravemente indiziato di avere acquisito centralità in tutto l’aggregato mafioso di quella provincia, risultando in grado di esprimere una costante e trasversale autorevolezza nell’ambito di dinamiche fra i mandamenti mafiosi, anche esterne alla provincia di Trapani”. Secondo gli inquirenti Luppino riceveva direttamente da Messina Denaro le direttive per designare i referenti sul territorio, dai capi famiglia ai capi decina. Un aspetto che per i magistrati della Dda dimostra quanto siano ancora in mano al superlatitante le dinamiche mafiose nella provincia di Trapani.

