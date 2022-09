Torino, 6 set. (LaPresse) – Prezzo del gas a 230 al megawattora in apertura all’hub di riferimento olandese di Amsterdam. La quotazione al Ttf è in calo del 6%. Ieri alla chiusura di seduta era in rialzo a 240 euro al megawattora.

