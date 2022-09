Mosca (Russia), 6 set. (LaPresse) – “Ci adatteremo e troveremo soluzioni a dicembre e febbraio. È chiaro che stiamo vivendo dei problemi, ma li stiamo superando, invertendo i flussi di traffico da ovest a est. Lo ha detto il ministro dell’Energia russo Nikolai Shulginov in un’intervista alla Tass, in occasione dell’Eastern Economic Forum. “Non è un processo rapido”, ha spiegato, aggiungendo però che dei progetti sono già in dirittura d’arrivo. “Ad esempio, entro ottobre amplieremo la capacità del porto di Kozmino per il trasbordo di merci per un importo fino a più 7 milioni di tonnellate, nonché le infrastrutture che vi porteranno. Oltre alla regione Asia-Pacifico, il Medio Oriente è promettente per noi. Ma stiamo guardando anche ad altre aree, come l’Africa”, ha dichiarato. E “sono quasi pronti i materiali di progettazione per l’inizio della costruzione di un gasdotto verso la Cina attraverso la Mongolia”.

