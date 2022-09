Mosca (Russia), 6 set. (LaPresse) – “L’Ue prevede di abbandonare del tutto le forniture di gas russo? Per fare questo, devono essere sicuri di poterlo fare entro il 2027. La stessa situazione dei prezzi conferma che non è così facile”. Lo ha detto il ministro dell’Energia russo Nikolai Shulginov in un’intervista alla Tass, in occasione dell’Eastern Economic Forum. “L’Europa non ha nessuno su cui fare affidamento tranne gli americani, che stanno aumentando la produzione di Gnl”, ha spiegato. “Penso che il prossimo inverno mostrerà quanto sia reale la loro fiducia nella possibilità di abbandonare il gas russo. Dopotutto, ciò comporterà una battuta d’arresto nel settore, compresa la produzione di prodotti chimici e gas. Sarà una vita completamente nuova per gli europei. Penso che, molto probabilmente, non potranno rifiutare, è troppo per loro”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata