Roma, 6 set. (LaPresse) – “In questi giorni le criticità connesse ai costi e alla disponibilità di gas stanno emergendo in tutta la loro gravità. Numerose aziende attive nel campo della somministrazione di gas metano e/o di energia termica, rappresentate dalla scrivente, non riescono a stipulare contratti di fornitura per il prossimo anno termico. Anche le poche imprese riuscite nell’intento, però, versano in una situazione estremamente critica: il lasso di tempo che intercorre tra l’acquisto del gas e il pagamento dello stesso da parte dei consumatori finali determina per le imprese un’esposizione finanziaria oltremodo onerosa e rischiosa, con un valore del gas cresciuto fino a 15 volte rispetto a 12 mesi fa”. Così il segretario generale di Assopetroli-Assoenergia, Sebastiano Gallitelli, in una lettera al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

