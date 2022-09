Bruxelles, 6 set. (LaPresse) – Dal Consiglio straordinario Energia di venerdì non emergeranno provvedimenti legislativi concreti ma avrà un esito che potrebbe essere un invito alla Commissione ad avanzare entro metà settembre interventi immediati e proposte contro il caro prezzi o a presentare, sempre entro metà settembre, nuove iniziative per ottenere una riduzione della domanda di gas e di elettricità. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche Ue. Per vedere le nuove misure sull’emergenza energetica in vigore bisognerà attendere ancora una settimana, dopo il discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre a Strasburgo, in cui la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, potrebbe annunciare la proposta definitiva dell’Esecutivo Ue.

