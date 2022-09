Roma, 6 set. (LaPresse) – “Se gli italiani daranno la maggioranza al centrodestra e a Fratelli d’Italia e diranno che io devo guidare il governo, io proporrò al Presidente della Repubblica di guidare il governo, per rispetto dei cittadini. Non mi piace stare in prima linea ma non mi sono mai tirata indietro”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.

