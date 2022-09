Roma, 6 set. (LaPresse) – Il ragionamento è “‘La destra ha già vinto, perché votare un partito che è più in grado di batterla di altri. Visto che hanno già vinto voto per chi mi pare’. E’ un rischio che invece del voto utile ci sia il voto della leggerezza, della superficialità. Il voto per le liste di Calenda e di Conte sono oggettivamente oggi un aiuto alla vittoria della destra”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, secondo quanto si apprende, rivolgendosi ai 600 candidati sostenuti dal Pd.

