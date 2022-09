Milano, 6 set. (LaPresse) – “La sanzioni alla Russia? Ritengo vadano mantenute. Noi non mai avuto ambiguità o incertezze. Le sanzioni ci stanno facendo molto male ma, a differenza di quello che obbietta Salvini, dico che vanno mantenute. Non possiamo tornare indietro, anche se le sanzioni non stanno piegando l’economia russa. Abbiamo sposato completamente l’agenda di Washington ma gli interessi europei non sempre coincidono con quelli americani”. Lo ha dichiarato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso dell’intervista di Giovanni Floris in onda questa sera a ‘Di Martedì’ su La7.

