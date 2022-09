Milano, 6 set. (LaPresse) – Stabili i ricoveri Covid in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore: 185 il totale dei pazienti con 24 nuovi ingressi. In netto calo, secondo i dati del bollettino ministeriale, i ricoveri in reparto: -292 per un complessivo di 4.459.

