Genova, 5 set. (LaPresse) – Sono ancora in corso indagini da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Savona sulle cause che hanno provocato l’incendio la scorsa notte all’interno dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e si attendono le risultanze delle verifiche per individuare eventuali responsabilità. “Verosimilmente – spiega a La Presse il procuratore di Savona, Ubaldo Pelosi – l’origine delle fiamme potrebbe essere di matrice colposa ma è tutto da verificare”. Gli inquirenti, come aveva confermato il governatore ligure Toti dopo il sopralluogo nella struttura, hanno sequestrato un accendino ritrovato sul luogo dell’incendio.

