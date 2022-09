Roma, 5 set. (LaPresse) – E’ “un onore essere stata eletta leader del partito conservatore”. Lo ha detto Liz Truss in un breve discorso pronunciato dopo i risultati della votazione dei Tory. “Amici e colleghi, grazie per aver riposto la vostra fiducia in me per guidare il nostro grande partito, il più grande partito politico sulla Terra”, ha aggiunto Truss, che prenderà ora il posto di Boris Johnson come premier del Regno Unito.

