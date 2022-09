Milano, 5 set. (LaPresse) – L’operazione, spiegano gli investigatori, si inserisce in una complessa attività d’indagine, coordinata dalla Dda della Procura di Brescia e originariamente svolta dai carabinieri di Bergamo in relazione a condotte estorsive che sarebbero state poste in essere nella bergamasca da persone ritenute collegate a ‘ndrine calabresi, il cui sviluppo ha portato – a seguito del coinvolgimento anche della guardia di finanza per la definizione degli accertamenti di natura economico-finanziaria – alla ricostruzione di un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro.

