Roma, 5 set. (LaPresse) – “In merito ai commenti che sono stati pubblicati su un social da parte di un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in relazione al suicidio di Alessandro, il 13enne di Gragnano non possono che essere a titolo personale, stiamo facendo delle indagini ed è stato avviato un procedimento amministrativo”. Lo dice a LaPresse il comando generale dei Carabinieri in merito ai commenti pubblicati dopo la morte del ragazzo da un Ufficiale dell’Arma che avrebbe definito il ragazzo che si è suicidato “coniglio”: “Se allevi conigli non avrai leoni”, aveva scritto e che la colpa del gesto è “di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino. Il problema con un bullo si risolve, da sempre, dimostrandogli che non hai paura di lui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata