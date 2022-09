Gerusalemme, 5 set. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha riferito che il soldato che “con molta probabilità” ha sparato e ucciso la giornalista palestinese-statunitense di Al Jazeera Shireen Abu Akleh ha aperto il fuoco per errore e che non sarà perseguito. Sulla vicenda non verrà quindi avviata alcuna indagine penale, il che significa che né il militare né chi fa parte della catena di comando dovrà affrontare alcun processo e alcuna condanna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata