Gerusalemme, 5 set. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha dichiarato che esiste un'”alta possibilità” che la reporter palestinese-statunitense di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh sia stata uccisa a maggio da un soldato israeliano. In un briefing con i giornalisti, un alto funzionario militare ha detto che l’esercito non è in grado di determinare in modo definitivo da dove siano provenuti gli spari, e che potrebbero esserci stati uomini armati palestinesi nella stessa area del soldato israeliano. Ma ha ammesso che il soldato “con molta probabilità” ha sparato alla giornalista e lo ha fatto per errore. Il funzionario non ha però spiegato perché i resoconti dei testimoni e i video mostrino l’assenza di militanti nell’area e di spari fino alla raffica che ha colpito Abu Akleh. “Ha sbagliato a identificarla”, ha affermato il funzionario, parlando a condizione di anonimato. I risultati dell’indagine dell’esercito, annunciati quasi quattro mesi dopo l’uccisione della giornalista, sono in gran parte allineati con quelli di diverse indagini indipendenti completate tempo prima.

