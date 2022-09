Riva del Garda (Trento), 5 set. (LaPresse) – Un 13enne in biciletta è stato investito da un’auto a Sant’Alessandro, frazione di Riva del Garda, in Trentino. Il ragazzino, immediatamente soccorso, è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento in prognosi riservata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale dell’alto Garda a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

