Bruxelles, 5 set. (LaPresse) – “Nel campo del gas e del petrolio i russi ora sono in fase depressiva, hanno bisogno di sviluppare nuovi campi ma non saranno in grado di sviluppare questi campi senza un forte coinvolgimento tecnologico da parte delle aziende occidentali e della tecnologia occidentale. Senza di noi non possono continuare a sviluppare le capacità di gas e petrolio”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, nella conferenza interparlamentare sulla politica comune di difesa e sicurezza a Praga.

