Roma, 5 set. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in conferenza stampa dopo la videoconferenza avuto con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, si è detto favorevole a “un meccanismo di contribuzione europeo” sugli extraprofitti delle società energetiche. “Questo contributo potrebbe quindi essere restituito agli Stati per finanziare le loro misure nazionali mirate. Questo è l’approccio che sosteniamo, e questo è l’approccio che la Francia sostiene. E’ il più coerente per evitare distorsioni. È il più giusto e sarebbe il più efficace”, ha detto Macron, citato da Le Monde.

