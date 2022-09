Roma, 5 set. (LaPresse) – Sono “molto incoraggianti il rapido progresso e la convergenza delle ultime ore dei leader Ue” sul coordinamento europeo per rispondere alla crisi energetica e sul price cap Ue sul gas. È quanto trapela da fonti di Governo contattate da LaPresse dopo quanto emerso nel documento della presidenza di turno ceca preparato in vista del Consiglio Ue e le parole di Ursula von del Leyen. Alle misure da tempo sostenute dall’Italia è arrivato il ‘sì’ di Emmanuel Macron e da Oltreoceano anche Joe Biden ha insistito perché si prenda “ogni misura necessaria” per abbassare i costi dell’energia. “È stato Draghi il primo a parlarne a marzo insieme al ministro Cingolani a Ursula von der Leyen e poi a proporlo pubblicamente a Versailles”, viene ribadito da chi sottolinea la “lungimiranza” e la “capacità di visione” del Governo italiano nel “trovare la soluzione più efficace” a livello Ue. Intanto l’esecutivo continua a lavorare sul decreto da varare tra giovedì e venerdì. Il Mef studia i dati finanziari per trovare le pur nella consapevolezza, viene riferito, che “l’Italia è tra i Paesi che ha fatto di più”.

