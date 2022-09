Roma, 5 set. (LaPresse) – “Quando il premier Draghi è venuto al Senato siamo rimasti sorpresi dal suo discorso, dove non c’è stata volontà di concordare un cronoprogramma” e “nelle repliche ha attacato furiosamente il Superbonus, non è stato tenero con il Reddito di cittadinanza e ci ha reso impossibile condividere una responsabilità di governo”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.

