Roma, 5 set. (LaPresse) – Sedersi al tavolo con FdI se necessario per creare un eventuale governo? “Mi sembra una prospettiva impossibile, perché trovo quasi tutte le ricette di Fratelli d’Italia inadeguate e aaddirittura nefaste per il futuro del nostro Paese”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.

