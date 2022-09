Milano, 5 set. (LaPresse) – È favorevole a un governo con Giorgia Meloni? “Ma quando mai”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e del Terzo polo, a Isoradio. “Non c’è spazio” per un governo con sovranisti e populisti, “sarebbe un controsenso. Ho solo detto una cosa che è molto diversa. Se io fossi Giorgia Meloni che non ha una grande esperienza di gestione di ministeri anche se è una brava politica – ha aggiunto – io direi che per responsabilità è meglio andare avanti con Draghi. È solo un consiglio di buonsenso”.

